Бесплатный тренинг от глобальных компаний для бизнес руководителей и маркетологов

Бакинский маркетинговый форум, организованный Международным Банком Азербайджана при организационной поддержке глобальной компании Unite Edelman, стартует завтра в 14:00. Сегодня последний день регистрации участников. Тема интернет-форума - "Создание истории бренда в соответствии с изменчивым поведением потребителей".

Мероприятие нацелено на владельцев бизнеса, директоров по маркетингу и рекламе, руководителей компаний, а также других людей, занимающихся бизнесом и маркетингом. Основной целью мероприятия является анализ изменений рыночных тенденций и поведения потребителей под воздействием COVID-19, рассмотрение лучших мировых практик с целью нахождения реальных решений соответствующих ситуации.

Бакинский маркетинговый форум будет состоять из двух сессий. Первая сессия будет посвящена эффекту доверия. Участники узнают об основных сложностях в отношениях между клиентом и брендом, которые вызвал COVID-19, согласно отчету McKinsey. Будет предоставлена ​​аналитическая информация об основных ожиданиях клиентов от продуктов и услуг в новых условиях.

Вторая сессия форума будет посвящена устранению неопределенности в мышлении клиентов. Эта сессия будет посвящена взаимоотношениям клиента и продукта в рамках моделей B2C и B2B в условиях COVID-19. В период, когда предприятия сталкиваются с новой ситуацией, будут изыскиваться способы адаптировать истории брендов к потребностям и привычкам клиентов.

Спикерами форума помимо представителей Международного Банка Азербайджана, являются эксперты с международным опытом в области маркетинга от McKinsey, Edelman, Unilever, TAB Food Investments, Azercell.

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана, Главный руководитель по трансформации Талех Тагирли отметил: "Любое серьезное изменение приносит не только различные проблемы для бизнеса, но и новые возможности. COVID-19 не следует считать исключением в этом отношении. Проведение такого форума с участием мировых брендов будет полезно с точки зрения правильной оценки текущей ситуации, обмена опытом и поиска соответствующих решений. Для нас Бакинский маркетинговый форум - это начало. Мы продолжим эту традицию обмена опытом и в других важных для бизнеса областях".

Узнать больше о Бакинском маркетинговом форуме и зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь. Участие в форуме бесплатное. Мероприятие пройдет на азербайджанском языке, также будет обеспечен синхронный перевод на английский язык.