Международный Банк Азербайджана обеспечил самозанятость 48 семей (R)

Международный Банк Азербайджана расширяет свое участие в программе самозанятости, направленной на улучшение социального благосостояния малообеспеченных семей. С апреля банк приобрел оборудование для 48 малообеспеченных семей, необходимое им для создания малого бизнеса.

23 семьи, самозанятость которых поддержал Банк, проживают в Баку и его окрестностях, 9 в Гяндже, 3 в Ширване, 2 в Сумгайыте, 2 в Абшероне, 2 в Сабирабаде, 2 в Исмаиллы, 2 в Физули, 1 в Товузе, 1 в Джалилабаде и 1 в Загатальском районе.

Значимость этого проекта усиливает тот факт, что 9 граждан, которые начнут малый бизнес с поддержкой Международного Банка Азербайджана и тем самым будут обеспечивать себя и свои семьи, являются вынужденными переселенцами, 13 человек - это люди с ограниченными физическими возможностями, 1 человек является членом семьи шахида и 1 человек освобожден из тюрьмы и в настоящее время нуждается в социальной адаптации.

Тот факт, что 16 малообеспеченных граждан, которым помогли начать малый бизнес, женщины, является еще одним вкладом Международного Банка Азербайджана в развитие женского предпринимательства и трудоустройство женщин в нашей стране.

Сферы самозанятости этих семей охватывают такие направления, как разведение крупного рогатого скота и бройлеров, производство мучных изделий, мебели, текстиля, ремонт автомобилей, здравоохранение, развлечения и т. д.

Программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, обеспечивает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Международный Банк Азербайджана поддерживает самозанятость уязвимых групп населения как в рамках соответствующей программы Министерства труда и социальной защиты, так и в рамках Меморандума, подписанного между Министерством и Центральным банком, а также Ассоциацией Банков Азербайджана.

Целью программы является создание для этих семей условий для начала малого бизнеса или развития существующего бизнеса. Уникальность этой программы заключается в том, что она вместо предоставления наличных денег, ориентирована исключительно на развитие бизнеса и постоянную занятость. Международный Банк Азербайджана активно участвует в этой программе, принимая в основу свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса и принципы корпоративной социальной ответственности. Эти семьи определяются со стороны Государственной службы занятости.