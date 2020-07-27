Братская помощь со стороны клиники «Аджибадем» по борьбе с Covid-19 в Баку

Полная поддержка со стороны Турции братскому Азербайджану в борьбе против Covid-19

Турция протянула руку помощи братскому Азербайджану в борьбе против коронавируса (Сovid-19) - пандемии века, которая за несколько месяцев охватила весь мир. Эксперты "Группы Здравоохранения Аджибадем" в составе 40 человек во главе с профессором Чагларом Чухадароглу, получившие большой опыт во время борьбы с пандемией, делятся своим опытом в Баку. После заявления директора медицинского учреждения "Ени клиника", доктора медицинских наук Парвиза Аббасова о том, что количество больных Covid-19 в больнице стало сокращаться благодаря большой поддержке турецкой делегации, профессор Чаглар Чухадароглу отметил: "Мы работаем над тем, чтобы распространять позитивные признаки в борьбе против Covid-19 в Баку".

Турция 4 месяца назад впервые столкнулась с новым видом коронавируса (Covid-19), который около 7 месяцев назад, начиная с китайского города Ухань, быстро распространился во всем мире. С первого дня она стала образцовой страной со своими успешными мерами по борьбе против Covid-19. Турция поделилась с Азербайджаном своим опытом по борьбе с Covid-19 - эпидемией века, с которой мир столкнулся впервые. Опытная команда из 40 человек во главе с проф. Чагларом Чухадароглу, проф. Сесином Коджагезем и проф. Озканом Акынджи из "Группы Здравоохранения Аджибадем", являющейся мировым брендом в сфере здравоохранения, продолжит обмен опытом и передачу знаний коллегам в медицинском учреждении "Ени клиника" в течение 2 месяцев. Открытие медицинского учреждения "Ени клиника" было запланировано на ноябрь 2020-го года, но в связи с пандемией открытие состоялось в марте.

Поддержка 40 экспертов в борьбе с Covid-19

По плану председателя правления "Группы Здравоохранения Аджибадем" Мехмета Али Айдынлара, 29 июня в медицинское учреждение "Ени клиника" направлены 3 академических сотрудника, 1 реаниматолог и 5 профессиональных медсестер. В Баку группу встретили директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TАБИБ) и прошедший обучение в Турции, доктор медицинских наук, директор больницы "Ени клиника" Парвиз Аббасов. Турецкие специалисты обучили современным методам лечения своих азербайджанских коллег - врачей и медсестер, вовлеченных в лечение и уход за пациентами Covid-19. Главный врач и пульмонолог больницы "Аджибадем Алтунизаде" профессор Чаглар Чухадароглу, заявляя, что около 30 медсестер и врачей из "Аджибадем" присоединились к команде для оказания медицинских услуг в больнице, добавил: "Именно это участие помогло наладить прослеживание больных интенсивной терапии и случаев тяжелого протекания Covid-19, которые ранее были довольно проблематичными. Биомедицинские инженеры и технические менеджеры из "Группы Здравоохранения Аджибадем" прибыли в Баку, чтобы поддержать команду, а также исправить проблемы, связанные с инфраструктурой больницы. В настоящее время более 40 сотрудников "Аджибадем" продолжают оказывать услуги в больнице "National Health Center", известной в Баку под названием "Ени клиника".

Достигаются положительные результаты

Заявив, что после начала работы команды в регионе сократилась продолжительность пребывания зараженных в медицинском учреждении "Ени клиника" и началось снижение потребностей в реанимации, Проф. Чаглар Чухадароглу также добавил: "Мы с нашей командой экспертов во главе с председателем Высшего совета Алтунизаде по инфекционным болезням и инфекционной группы "Группа Здравоохранения Аджибадем", профессором A. Сесином Коджагезом, а также координатором интенсивной терапии профессором Озканом Акынджи, продолжаем нашу работу с помощью регулярных онлайн-конференций". Профессор А. Сесин Коджагез сказал: "Как эксперты "Группы Здравоохранения Аджибадем", мы рады поддержать наших азербайджанских братьев в борьбе против пандемии Covid-19 в этой новой больнице, основанной в Баку. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы сражаемся рука об руку с пандемией века".

В настоящее время оказывается помощь только больным Covid-19

Парвиз Аббасов, директор медицинского учреждения "Ени клиника" площадью 100 тысяч квадратных метров, открытие которой в связи с пандемией произошло до запланированной даты, заявил, что больница вместимостью 575 коек служит только для приема и лечения пациентов, инфицированных Covid-19. "Наше сотрудничество с известной турецкой компанией "Группа Здравоохранения Аджибадем" происходит по инициативе и рекомендации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TАБИБ). TАБИБ, под управлением Оперативного штаба и Кабинета министров, изучает опыт многих стран мира. В борьбе с пандемией отбираются и приглашаются к сотрудничеству лучшие инициативы стран с успешными результатами. В этом контексте, эксперты по Covid-19 "Группы Здравоохранения Аджибадем", вместе с азербайджанскими экспертами борятся с "невидимыми проблемами", волнующими весь мир".

Случаи заражения Covid-19 стремительно растут, начиная с июня!

Парвиз Аббасов, указывая на то, что число больных с Covid-19 в Азербайджане значительно увеличилось с июня месяца, сказал: "В Азербайджане закрыты рестораны, торговые центры и кафе; однако люди собираются вместе в домах друг у друга или на похоронах. Сегодня большинство зараженных - люди, присутствующие на похоронах. Наряду с диагнозом и лечением, мы стараемся поднять среди населения информативность по индивидуальной защите. Принятие необходимых мер отдельными личностями очень важно для сохранения здоровья общества".

Офис представительства клиники Acıbadem в Баку, где каждому больному помогут получить консультацию и отправиться на лечение в Турцию, расположен по адресу: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 36.

Тел.: +994 12 595 96 81.

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