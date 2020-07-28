Подключиться к «Сердцам» BirBank стало еще удобнее (R)

Подключиться к программе лояльности BirBank "Сердца" ("Ürəklər") теперь стало проще и удобнее. Желающие присоединиться к программе партнеры могут отправить свои заявки в разделе подарков мобильного приложения BirBank. Не нужно приходить в банк, открывать счет или устанавливать POS-терминал. Достаточно лишь перейти по ссылке www.kapitalbank.az/birbank/hearts и отправь запрос о сотрудничестве.

Подключившись к программе лояльности "Сердца", партнеры смогут привлечь внимание широкой клиентской аудитории. Тем самым повысят узнаваемость своих продуктов и услуг, укрепят бренд, а также увеличат число визитов клиентов.

Напомним, что пользователи приложения BirBank от Kapital Bank, совершая платежи через POS-терминалы, интернет и само приложение, зарабатывают бонусы в виде "Сердец". Собранные бонусы затем можно обменять на различные подарки.

Помимо карт Kapital Bank, в рамках программы действительны также и зарегистрированные в BirBank платежные карты других банков. С правилами начисления бонусов можно ознакомиться на сайте - www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.