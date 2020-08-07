https://news.day.az/economy/1260230.html Фонд страхования от безработицы обнародовал доходы и расходы
Фонд страхования от безработицы обнародовал доходы и расходы
Принят закон о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".
Как сообщает Day.Az, согласно закону, принятому на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, увеличены доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.
Законом доходы бюджета на 2020 год Фонда страхования от безработицы утверждены в размере 151 млн 235 тыс 400 манатов, расходы - в размере 151 млн 235 тыс 400 манатов.
Напомним, ранее доходы бюджета ФСБ на 2020 год были утверждены в размере 128 235 400 манатов, расходы - в размере 128 235 400 манатов.
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