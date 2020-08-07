Сахиль Бабаев: Около 20 тысяч человек не согласились с предложениями по работе

"Тем, кто говорит, что не попадает в список получающих единовременную выплату, но считает себя малообеспеченным, предлагается вторая программа".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции по мерам поддержки занятости и социального благополучия сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, этим людям предлагаются общественные работы: "Общественные работы - это не только подметать и чистить улицы. В списке есть и другие предложения. Заработная плата работающих на общественных работах бывает не меньше ежемесячной минимальной зарплаты".

Министр отметил, что жалоб от получивших отказ в выплате 190 манатов было достаточно: "Были выявлены лица с высокими материальными возможностями. Около 20 тысяч человек, получивших отказ в выплате 190 манатов, не согласились с предложением по общественным работам".

С.Бабаев отметил, что закрытие ряда рабочих мест в период пандемии было неизбежным: "Никто не мог гарантировать, что все, чьи рабочие места были закрыты, найдут новую работу".