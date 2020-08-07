ООО ADY Container увеличило объем грузоперевозок в первом полугодии

В первом полугодии 2020 года компанией ООО ADY Container было транспортировано 18,980 тысячи контейнеров (24 891 TEU).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ООО ADY Container.

Как отметили в компании, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдался рост грузоперевозок на 50 процентов, 33 процента которых пришлось на долю транзитных.

"Грузоперевозки в первом полугодии 2019 года составили всего 12,647 тысячи контейнеров (15 741 TEU)", - отметили в компании.

Напомним, что ООО ADY Container начало расширение сотрудничества, главным образом, со странами региона Дальнего Востока - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном и Индией с целью наращивания объема грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

ООО ADY Container - дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", занимается централизацией, хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.