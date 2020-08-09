ЗАО Aqrarkredit Азербайджана с прибылью завершило первое полугодие

ЗАО Aqrarkredit Азербайджана с прибылью завершило свою деятельность в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Aqrarkredit.

По данным компании, ее активы на 30 июня 2020 года составили 12,423 миллиарда манатов, обязательства -12,393 миллиарда манатов, совокупный капитал-30,7 миллиона манатов, уставный капитал - 22,7 миллиона манатов.

"Одна из целей ЗАО Aqrarkredit Азербайджана на 2020 год - поддержать расширение доступа к финансовым и кредитным ресурсам для экспортоориентированных сельхозпроизводителей и способствовать повышению экспортного потенциала нашей страны, увеличению валютных резервов за счет ввоза иностранной валюты в страну", - подчеркнули в кредитной организации.

Как отмечается в организации, Aqrarkredit придает особое значение сотрудничеству с международными финансовыми институтами, иностранными финансовыми институтами и их представителями в Азербайджане в соответствии со своими стратегическими целями.

В целом с 2004 года Aqrarkredit предоставил 350 миллионов манатов более 33 тысячам юридических и физических лиц, фермерским хозяйствам.

Напомним, что в соответствии с банковскими реформами, проведенными в Азербайджане, закрытое акционерное общество Aqrarkredit действует в статусе "Небанковской кредитной организации" с апреля 2001 года, сохраняя свою организационно-правовую форму.