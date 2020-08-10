Азербайджан и Словения расширяют сотрудничество в портовой индустрии

Азербайджан и Словения имеют большие возможности для сотрудничества в портовой индустрии.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Министерстве экономического развития и технологий Словении.

"Порт Копер Словении представляет собой отличную платформу для потока товаров в Европейский Союз и в обратном направлении. Мы также рекомендуем компаниям из Азербайджана воспользоваться этим портом. Мы убеждены, что у портов обеих стран есть возможности для сотрудничества ", - сказали в министерстве.

Говоря об общем состоянии двусторонних экономических связей, источник в министерстве добавил, что экономическое сотрудничество между Словенией и Азербайджаном до пандемии COVID-19 было относительно скромным.

"Он был основан на торговле и в подавляющем большинстве на экспорте товаров из Словении в Азербайджан. В 2019 году товарооборот между Словенией и Азербайджаном достиг 17,19 миллиона евро (в 2018 году - 26,9 миллиона евро). Что касается пандемии COVID-19, мы можем предположить, что она, несомненно, повлияла на нашу двустороннюю торговлю. В настоящее время у нас есть данные только за первые четыре месяца 2020 года о двусторонней торговле, которая достигла 6,68 миллионов евро", - сказали в министерстве.

По словам источника, Словения считает, что, безусловно, есть возможности для улучшения сотрудничества между двумя странами.

"В качестве перспективных направлений для расширения двустороннего экономического сотрудничества мы видим: зеленые технологии и переработку отходов; возобновляемые источники энергии; электросвязь и ИКТ; электронное правительство; строительство и инжиниринг; химическая и фармацевтическая промышленность; логистика и транспорт; автомобильная промышленность; туризм ", - сказал источник.