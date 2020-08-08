Товарооборот Азербайджана и Турции увеличился на десятки миллионов долларов

В июне 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана увеличился на 45,979 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 164,255 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

"В июне 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 137,728 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 26,527 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-июне 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана также вырос на 63,039 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 970,168 миллиона долларов.

"В январе-июне 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 811,597 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 158,571 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что экспорт Турции за январь-июнь вырос на 15,7 процента по сравнению с июнем 2019 года, составив 13,462 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июне 2020 года возрос на 8,3 процента по сравнению с июнем 2019 года и составил 16,308 миллиарда долларов.

В январе-июне 2020 года товарооборот Турции составил 174,105 миллиарда долларов.

По итогам января-июня 2020 года экспорт Турции сократился на 15,1 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 75,21 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июне 2020 года импорт Турции сократился на 3,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 98,895 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.