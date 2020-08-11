Румыния намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере

Румыния надеется возобновить переговоры с азербайджанской стороной, как только позволит общая эпидемическая ситуация, учитывая ожидаемое завершение строительства последнего сегмента "Южного газового коридора" и газопровода BRUA.

Об этом сказал Trend государственный секретарь министерства экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулае Хаврилет, передает Day.Az.

Хаврилет отметил, что Румыния и Азербайджан имеют очень прочное энергетическое партнерство, которое является неотъемлемой частью стратегического партнерства и признает все более важную роль, которую Азербайджан играет в обеспечении безопасности поставок газа в Европу.

"С самого начала Румыния была постоянным и твердым сторонником проекта "Южного газового коридора", который близится к завершению и, несомненно, является важным для диверсификации маршрутов и источников поставок на европейский рынок", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что со своей стороны, Румыния укрепит свое положение на карте основных проектов энергетической инфраструктуры путем реализации проекта строительства трубопровода Болгария - Румыния, Венгрия - Австрия (BRUA).

"Проект, разработанный компанией Transgaz (румынский оператор транспортной системы) на территории Румынии, является неотъемлемой частью национальной системы передачи природного газа. Проект BRUA будет завершен в октябре 2020 года и откроет важные региональные возможности для бизнеса как для Румынии, так и для Азербайджана. В то же время мы приветствуем прогресс, достигнутый в строительстве интерконнектора между Болгарией и Грецией, который является важным звеном в региональной газотранспортной сети, и мы надеемся, что организаторы проекта обеспечат завершение проекта в срок до второго квартала 2021 года", - добавил он.