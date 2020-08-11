ЦБА запускает проект по развитию цифровых финуслуг

Центральный банк Азербайджана дал старт реализации проекта "Электронные и цифровые финансовые услуги в Азербайджане" при поддержке Международной финансовой корпорации (МФК), являющейся членом Группы Всемирного банка, и подписал с ней соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, в рамках проекта предполагается работа по созданию нормативно-правовой базы по доступности банковских продуктов и услуг, разработке дорожной карты по применению открытого банковского подхода, функционированию системы мгновенных платежей, а также выработке рекомендаций по правовым актам по созданию доступа к банковским продуктам и услугам (открытие банковского счета, получение кредита) с дистанционной идентификацией. В то же время предусмотрено осуществление сотрудничества для создания специального регулятивного режима тестирования, позволяющего банкам и предприятиям опробовать инновационные финансовые услуги и продукты.

Планируется, что проект будет способствовать развитию финансовых услуг и платежных систем в стране, расширению доступа к цифровым финансовым услугам с более эффективными каналами в отдаленных районах, где проживает население с ограниченным доступом к банковским услугам. Тем самым программа окажет существенную поддержку развитию цифровой платежной экосистемы в стране.

Отметим, что в рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана, продолжается реализация комплекса мер в направлении деятельности, осуществляемой Центральным банком. Одним из важных нововведений является внедрение новых финансовых инструментов для дальнейшего увеличения доступа экономики к финансовым услугам в рамках сотрудничества Центрального банка с международными финансовыми организациями.