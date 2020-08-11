Платите 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов кредита (R)

Kapital Bank с целью удовлетворения спроса населения на наличные деньги предлагает новую кредитную акцию. Каждый, кто имеет официальный доход, в рамках акции может получить кредит от Kapital Bank и платить всего 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов от суммы кредита.

Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручителя, а клиенты, воспользовавшиеся предложением, получат в качестве подарка карту BirKart. Акция продлится до 15 сентября 2020 года.

Kapital Bank предлагает потребительский кредит наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 20%. Для более подробной информации об условиях кредита - https://kapitalbank.az/ru/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиале и 17 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.