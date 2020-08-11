Спасите свой бизнес во время пандемии! (R)

Открытое акционерное общество "Ziraat Bank Azərbaycan", всегда отличавшееся корпоративной социальной ответственностью и содействующее развитию малого, среднего и крупного бизнеса в стране, оставаясь верным своей миссии, совместно с Фондом Pазвития Предпринимательства запустило государственную программу поддержки бизнеса.

Для новых заявлений предприниматели могут подать заявку на получение двух типов ссуд: быстрого и традиционного. Благодаря обновленному процессу оценки кредитоспособности заемщика, ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan" предоставляет быстрые кредиты на сумму до 200 000 манатов всего за 7 рабочих дней, а для традиционных кредитов - за 10 рабочих дней. Согласно соглашению, предприниматели, пострадавшие от пандемии, получат половину процентов по кредитам в манатах, а до 60% кредита будет гарантировано государством.

Максимальная сумма гарантированных государством кредитов может составлять 3 миллиона манатов, срок кредита - до 3 лет, а льготный период - до 12 месяцев. При субсидировании процентной ставки по кредиту процентная ставка клиента по кредиту составит 7,5%, а ссуды будут гарантированы государством.

После входа в электронную кредитную платформу (https://e-edf.gov.az) предприниматель, желающий получить гарантированный государством кредит, заполняет свою заявку, выбрав ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan" в качестве уполномоченного банка, заполнив соответствующие поля.

ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan" предлагающий продукты и услуги в области корпоративного и розничного банкинга, имеет 4 филиала в Баку, Гяндже и Сумгайыте и планирует удвоить количество филиалов в этом году. Подробную информацию о банковских продуктах и ​​услугах можно получить, позвонив в Информационный центр * 9229, на сайте www.ziraatbank.az или на официальных страницах банка в социальных сетях.