ПО "Азеригаз" назвал число новых абонентов

В Азербайджане продолжается реализация Государственной программы по газификации страны на 2020 год, в рамках которой уже газифицировано 14 новых жилых массивов.

Как сообщили во вторник Trend в ПО "Азеригаз", в настоящее время газификация осуществляется в 30 поселках, 27 новых жилых массивах. Эти работы в основном охватывают город Гянджа, Дашкесанский, Гекгельский, Самухский, Абшеронский, Хызынский, Сиязаньский, Шабранский, Агдашский, Гекчайский, Агстафинский, Гедабекский, Шамкирский и Товузский районы, передает Day.Az.

В ПО отметили, в 2015-2020 годах за счет средств, выделенных SOCAR из государственного бюджета, были газифицированы 905 населенных пунктов и 51 новый микрорайон в различных регионах страны, охватывающие 301 тысячу абонентов. За этот период в различных регионах было проложено 27 395 километров новых газопроводов. Кроме того, Объединение мобилизовало свои ресурсы и провело масштабную работу в газовой сфере.

В результате проведенных работ и индивидуальной газификации в 2015-2020 годах природным газом были обеспечены 274 тысячи новых абонентов. В ходе реконструкции и капитального ремонта газопроводов ПО "Азеригаз" за последние пять лет за счет внутренних ресурсов реконструировало 2610 километров газопроводов в различных регионах. Для сравнения, на начало 2015 года количество абонентов категории "население" составляло 1 миллион 710 тысяч, а на 1 июля 2020 года - около 2 миллионов 285 тысяч человек. То есть количество абонентов увеличилось более чем на 570 000 человек. Уровень обеспечения абонентов счетчиками составляет 100 процентов.