В Азербайджане начался второй этап оказания поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии

"Завершился первый этап оказания поддержки частным микропредпринимателям, а также субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

Она отметила, что уже дан старт второму этапу: "44 329 индивидуальным микропредпринимателям оказана поддержка. Списки для оказания поддержки наемным работникам уже составлены и представлены в Министерство финансов".