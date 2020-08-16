Французский транспортный гигант расширяет сотрудничество с Азербайджаном

Компания Alstom запустила процесс валидационных испытаний грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A в Азербайджане на главной грузовой транзитной линии, которая недавно была преобразована из 3 кВ постоянного тока в 25 кВ переменного тока.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Alstom

По данным источника, в 2014 году "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) заключили контракт с Электровозосборочным заводом, предприятием Alstom и "Трансмашхолдинг" (TMH) на поставку в общей сложности 50 электровозов, в том числе 40 тяжелых грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A и 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

"Prima T8 AZ8A основана на локомотивах KZ8A, которые в настоящее время эксплуатируются в Казахстане и соответствует специальным техническим требованиям АЖД и стандартам ГОСТ1",- отмечается в сообщении.

Гийом Триттер, управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии, сказал,

"Это важная веха в проекте, который мы разрабатываем вместе с Азербайджанскими железными дорогами (AЖД). Мы с энтузиазмом относимся к запуску валидации, которая в конечном итоге позволит нашим локомотивам поступить на коммерческую эксплуатацию в стране",- Гийом Триттер, управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии.

" Alstom очень гордится своим стратегическим партнерством с AЖД, стремясь внести свой вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры и увеличение пропускной способности грузовых перевозок в Азербайджане",-также сказал Триттер.