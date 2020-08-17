Словенские железные дороги» заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном

"Словенские железные дороги" заинтересованы в развитии сотрудничества с "Азербайджанскими железными дорогами", сообщили Trend в Министерстве экономического развития и технологий Словении.

"Мы должны осознавать, что постоянная связь также является неотъемлемой частью экономического процветания. Поэтому мы решительно поддерживаем более тесную интеграцию железнодорожных администраций, поскольку считаем, что развитые международных железнодорожных перевозок имеет стратегическое значение для всех стран. Компания "Словенские железные дороги" также стремится стать важным перекрестком и соединительным центром между Юго-Восточной Европой и Северо-западом Европы . "Словенские железные дороги" заинтересованы в развитии сотрудничества с "Азербайджанскими железными дорогами", особенно с целью успешного выхода на более широкий географический регион, обеспечения большого пассажиропотока и лучших финансовых результатов ", - сказал источник в министерстве.

Говоря о новых сферах сотрудничества, источник отметил что две страны могут успешно сотрудничать в сфере экологии, "зеленой экономики и укрепить энергосотрудничество.

"Мы убеждены, что можем создавать много "зеленых решений", и принимать разумные шаги для взаимной выгоды и расширения экономического сотрудничества между Словенией и Азербайджаном. Словения поддерживает меры по усилению диверсификации источников энергетических ресурсов ЕС. Мы особенно приветствуем расширение сотрудничества с Азербайджаном в области энергоснабжения", - сказали в министерстве.