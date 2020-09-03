Дефицит госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируется на сумму более 1,5 млрд манатов

Прогнозируется, что дефицит госбюджета Азербайджана в 2021 году составит 1 520,5 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в показателях бюджета на 2021 год и среднесрочный период.

Финансирование дефицита будет осуществляться за счет внешнего и внутреннего кредитования, в том числе выпуска ценных бумаг, а также поступлений без приватизации.

Напомним, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на сумму 24 327,0 млн манатов, расходы - 25 847,5 млн манатов.