В Азербайджане сократились платежи посредством иностранных банковских карт

В январе-июле 2020 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 302,7 миллиона манатов, что на 58,27 процента меньше, чем в январе-июле 2019 года.

Об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным отчета, в июле 2020 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 23 миллиона манатов, что по сравнению с показателем июня 2020 года меньше на 2,9 процента, а также в 5,8 раза меньше по сравнению с данными июля 2019 года.

Отметим, что в 2019 году иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 1,257 миллиарда манатов, что на 1,8 процента меньше, чем в 2018 году.

В 2018 году иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 1,278 миллиарда манатов.