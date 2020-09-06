SOCAR о проекте поставки газа в высокогорные регионы Грузии

За шесть месяцев 2020 года SOCAR Georgia Gas импортировал в Грузию около 812 миллиона кубометров природного газа, передает Day.Az.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Что касается проекта поставки газа в высокогорные регионы Грузии, Ахмедов отметил, что на данный момент переговоры заморожены.

"Сторонами переговоров по поставкам газа в горные регионы Грузии являются девелоперы отелей в горных, труднодоступных регионах Грузии. Из-за ситуации, связанной с COVID 19, некоторые проекты в индустрии туризма временно приостановили свою инвестиционную активность. На данный момент переговоры заморожены и будут возобновлены с появлением интереса со стороны потенциальных потребителей газа", - сказал он.

Ахмедов отметил, что в этом году не планируется строительство или запуск новых объектов на территории Грузии.

Напомним, что в 2018 году SOCAR впервые в Грузии реализовала проект под названием "Виртуальный газопровод". Технология подразумевает поставку газа в горные, труднодоступные регионы, куда практически невозможно проложить газопроводные линии, т.е. газ в населенные пункты будет транспортироваться в специальных контейнерах, а не поступать по трубопроводу.

Пилотный проект был реализован в Саирме.

Отметим, что компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает из Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.