Международный Банк Азербайджана, ABAD и AKİA окажут поддержку в развитии предпринимательства в аграрном секторе (R)

Международный Банк Азербайджана, юридическое лицо публичного права ABAD и Аграрное Агентство Кредитования и Развития (AKIA) подписали меморандум о взаимопонимании. Протокол предусматривает совместное сотрудничество по поддержке развития предпринимательства. Согласно данному протоколу, будет оказана трехсторонняя помощь в реализации инвестиционных проектов.

Со своей стороны Международный Банк Азербайджана будет предоставлять клиентам льготные кредиты, что способствует повышению оперативности процесса. Предприниматели, работающие в сельскохозяйственном секторе, получат также другие привилегии, благодаря возможностям "Клуба предпринимателей". Тем самым клиенты смогут воспользоваться различными выгодными услугами - логистикой, транспортом, сертификацией и т.д.

Аграрное Агентство Кредитования и Развития (AKIA) по взаимному соглашению с банком будет оказывать партнерскую поддержку в области финансирования. Также это важно для предпринимателей в экспертной поддержке и в целях обмена опытом в их сферах деятельности.

ABAD окажет помощь в организации упаковочного производства и продаже сельхозпродукции. Это также создаст благоприятные условия для получения нового опыта в производстве и маркетинге.

Председатель Аграрного Агентства Кредитования и Развития Сеймур Мовлаев отметил: "Успешная реализация мер, предусмотренных в этом документе, подписанном между тремя партнерами, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе. В рамках этого сотрудничества будут реализованы совместные проекты, направленные на устойчивое развитие в сфере сельского хозяйства, также будут разработаны совместные продукты".

Директор ABAD Руфат Эльчиев сказал: "Предприниматели и сельхозпроизводители смогут использовать программы местных и международных организаций благодаря возможностям, созданным в рамках этого сотрудничества. Им будет оказана экспертная поддержка, а также будут созданы условия для обмена опытом".

Наргизханым Билендерли, управляющий директор по корпоративному бизнесу Международного Банка Азербайджана уточнила, что поддержка развития аграрного сектора занимает особое место в стратегии банка: "В последние годы мы активно помогаем в реализации бизнес-проектов, а деятельность определенного количества субъектов малого и среднего бизнеса относится к аграрному сектору. В рамках подписанного протокола мы объединяем возможности с нашими партнерами. Это позволит нам быть еще полезнее для наших клиентов, работающих в аграрном секторе".

Согласно подписанному тремя сторонами протоколу, уже в ближайшее время планируется реализация совместных проектов корпоративной социальной ответственности.