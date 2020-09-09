Азербайджан и ЕС гарантируют стабильность региона

Азербайджан, расположенный на границе Европы и Азии, обладает весьма выгодным положением как с геополитической точки зрения, так и с экономической. Сегодня исключительная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы неоспорима. Экономические возможности и логистический потенциал Азербайджана позволяют крупнейшей стране Южного Кавказа реализовывать впечатляющие инфраструктурные проекты.

Среди которых, в первую очередь, выделяется железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Интерес к проекту БТК не ограничивается только региональными странами. Так, прибалтийская Литва рассматривает БТК как потенциально альтернативный маршрут для доставки товаров из Китая и в обратном направлении. В целом, у Азербайджана и Литвы имеются многообещающие перспективы увеличения объемов грузоперевозок в рамках проекта.

Помимо этого, Азербайджан присоединился к международному проекту "Комбинированный поезд Викинг" (Viking Train), что является важным моментом в двустороннем сотрудничестве. В мае 2016 года Азербайджан подписал протокол об участии ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в данном проекте. Участие Азербайджана в проекте "Viking Train" позволяет создать эффективный альтернативный коридор между европейскими и азиатскими странами.

Напомним, что основная цель проекта "Viking Train" - это обеспечение доступа скандинавских стран через Литву, Беларусь и Украину в Черноморский регион и последующая доставка грузов в Азербайджан, Иран, Центральную Азию, Дальний Восток и Индию. Согласно подсчетам, доставку грузов по данному коридору из Индии в Северную Европу можно осуществить за 20 дней, а из Китая в течение 16-18 дней. Доставка грузов по альтернативным маршрутам осуществляется за 35-40 дней.

Страны также тесно сотрудничают в области мультимодальных (объединенных) перевозок. В 2016 году ООО ADY Ekspress и АО "Литовские железные дороги" подписали в Вильнюсе соглашение по грузоперевозкам между двумя странами. Соглашение предусматривает создание нормативной базы, определяет обязательства, правила предоставления скидок и взаимных расчетов при грузоперевозках между Азербайджаном и Литвой.

Евразийский транспортный мультимодальный коридор ТRACECA является потенциальным примером сотрудничества двух стран в области объединенных перевозок. Азербайджан проявляет интерес к цепочке грузоперевозок по маршруту Европа - Китай через ТRACECA (порт Достык - Актау - Баку (Алят) - порты Грузии, далее по морю до портов Турции или Украины или по суше через Грузию и Турцию) в направлении Литвы, посредством "Viking Train", а затем через Клайпедский порт в Западную и Северную Европу.

Азербайджан и Литва также намерены расширять сотрудничество в области автомобильных и грузовых перевозок. Правительства обеих стран выразили желание заключить соглашение о сотрудничестве в области международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Этот договор, по мнению экспертов, создаст условия для расширения возможностей сотрудничества в области транспорта и увеличения объемов транзитных грузов между двумя странами.

Между двумя странами существуют хорошие перспективы сотрудничества в транспортной сфере. В частности, Азербайджан может транспортировать грузы в Европу, используя роль Литвы в качестве транзитной страны в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад.

Все вышеперечисленное говорит о следующем - Азербайджан и Литва обладают обширными возможностями для развития экономического сотрудничества в сфере транспорта и логистики и взаимовыгодное сотрудничество будет положительно влиять на сохранение стабильности в регионе.

Байрам Эльшадов