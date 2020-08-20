Китай делает ставку на Азербайджан

Китай - это вторая экономика мира. Никакие санкции, торговые войны и пандемии не могут изменить этого факта. А Азербайджан - крупнейший торговый партнер Китая на Южном Кавказе. Это тоже реальность, которую невозможно изменить.

Но в Армении продолжают попытки перетянуть "китайское одеяло" на себя.

На днях армянские СМИ сообщили о намерении Китая вложить 10-15 миллиардов долларов в Армению. Компания технического развития Китая и Агентство реконструкции и развития Армении подписали соглашение о создании в РА "Умного города". Проект рассчитан на 15 лет, проектирование начнется уже в будущем году. Все расходы, конечно же, берет на себя китайская сторона.

Для Китая выделять по миллиарду в год не большая проблема, но китайцы народ прагматичный и не будут выбрасывать деньги на ветер. Да еще какие деньги - инвестиции в сомнительный проект намного превышают объем армянской экономики.

Как выясняется, соглашение в основном касается финансирования, а за что именно будет платить китайская сторона, пока не определено. Как и всегда, возникает вопрос: для чего Китаю вкладывать такие средства в заведомо неприбыльный проект и что может дать как партнер китайцам Армения? Армения обещает богатым китайцам свои изыскания в сфере искусственного интеллекта, самообучающихся нейронных сетей и тому подобного. Армения рассчитывает удивить Китай своими познаниями, хотя сами китайцы способны удивить кого угодно.

Вероятно, проект будет осуществлен на территории Ширакского марза - самой бедной области Армении. Уровень нищеты и безработицы в Шираке превышает все допустимые нормы, а демографический рост отсутствует уже много лет. Армянская сторона считает своим брендом высокие технологии, но в бедной стране они теряют всякое значение и будут менее востребованы, чем паек для бездомных пенсионеров.

Армения не имеет ни самих перспектив, ни каких-либо реальных и полезных стране перспективных планов. Она просто голосует у дороги в надежде, что вдруг кто-то остановится и подберет.

Из этих соображений несколько дней назад Ереван, осмелев, опять заявил претензии на китайский проект "Один пояс - один путь". Армянские политтехнологи считают, что в условиях расширения американских санкций у Армении появился шанс извлечь выгоду из политических и экономических амбиций КНР. Речь в данном случае не об эфемерных самообучающихся нейронных сетях, а о реальной политике и экономике. До сих пор с этой точки зрения Армения китайцев не интересовала, и сейчас эксперты требуют от властей что-нибудь придумать, чтобы заинтересовать Пекин.

Сегодня в Армении с горечью вспоминают, что Китай когда-то поговаривал о финансировании строительства железной дороги Иран-Армения. Китайцы еще четыре года назад пообещали подумать. И, надо понимать, думают до сих пор.

Между тем, сотрудничество Китая с Азербайджаном основано на реальных планах и осуществляющихся проектах. Наша страна уже внесла практический вклад в создание нового Шелкового пути, построив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Особенность сотрудничества с Азербайджаном заключается в том, что он способен не только брать, но и давать. Наша страна платежеспособна и не смотрит никому в карман.

В январе-июне 2020 года импорт продукции из Китая в Азербайджан увеличился на 12 процентов, составив 663,432 миллиона долларов, Долевое участие КНР в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,31 до 13,3 процента от совокупного объема. Правда, несколько сократился по объективным причинам экспорт азербайджанской продукции в Китай относительно аналогичного периода 2019 года, но на общую картину это не повлияло. На сегодня товарооборот между нашими странами составляет 1,5 миллиарда долларов. А это почти половина (43 процента) от торгового оборота КНР со всем регионом.

Сотрудничество продолжает развиваться и в сфере торговли, и в вопросе взаимных инвестиций, и в международном товарообмене.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов:

"За последние годы в торговом обороте между нашими странами наблюдается серьезный рост. За последние три года товарооборот вырос примерно в три раза. Импорт из Китая вырос на 40 процентов.

Наблюдается рост взаимных инвестиций. За последнее время азербайджанские компании инвестировали в Китай 1,7 миллиарда долларов, объем китайских инвестиций в Азербайджане превышает 800 миллионов долларов.

В Азербайджане прошли регистрацию 120 китайских компаний, которые делают инвестиции в различные сектора экономики. В последующие годы прогнозируется значительный рост китайских инвестиций в Азербайджан.

Нужно также подчеркнуть, что Азербайджан является для Китая важнейшим партнером в регионе по проекту "Один пояс - один путь". В период пандемии международные грузоперевозки с транзитом через Азербайджан успешно продолжались. Кроме того, в связи с санкциями, введенными в отношении Ирана и России, Азербайджан стал одним из важнейших путей транспортировки грузов между европейскими и азиатскими рынками. Наша страна является также одной из самых активных участниц проектов "Север-Юг" и "Запад-Восток".

"Один пояс - один путь" - это фактически восстановление древнего Великого шелкового пути. Географическое положение Азербайджана, развитая дорожно-транспортная инфраструктура, финансовые возможности страны позволят ей сохранить свое лидерство и дальше. Первоначально рассматривался маршрут через Иран или Турцию, но теперь темой обсуждения является прокладка маршрута в Европу через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Создание прикаспийскими странами современных портовых терминалов, сдача БТК и подписание Конвенции по Каспию внесли свой вклад в выбор в пользу азербайджанского маршрута в Европу. Подключение к китайскому проекту однозначно выгодно Азербайджану, так как будет способствовать росту международных грузоперевозок через нашу страну".

В заключение напомним, что в начале июля, то есть в разгар пандемии, члены Транскаспийского международного транспортного консорциума (Азербайджан, Казахстан, Грузия и Турция), установили новый рекорд, доставив поезд из 43 контейнеров от станции Хоргос (Алтынколь) на китайско-казахстанской границе до станции Косекой (Измит) в Турции всего за 12 дней. Несмотря ни на какие трудности, перевозка грузов по маршруту "Восток-Запад", включающему БТК, успешно продолжается.

Конечно, товарооборот между Азербайджаном и Китаем в 1,5 миллиарда долларов - это не 15 миллиардов, которые китайская сторона, если верить армянским СМИ, собирается вложить в бессмысленный в условиях Армении и учитывая ситуацию в регионе проект. Это фантазии, мечты, которыми живут наши соседи. Если же говорить о реальности, то азиатский дракон при любом раскладе выберет в регионе Азербайджан. Почему? Да хотя бы потому, что ему это выгодно.

Лейла Таривердиева