Отношения между Китаем и Азербайджаном стремительно развиваются и имеют многообещающее будущее.

Об этом сказал в беседе с Day.Az помощник главного экономиста Совета по развитию торговли Гонконга (специальный административный район Китая) Луи Чан.

По словам Чана, объем двусторонней торговли в годовом исчислении увеличился на 177%. Объем китайского экспорта в Азербайджан по данным девяти месяцев текущего года вырос на 18% до 500 млн. долларов США. В свою очередь, Азербайджан экспортировал в Китай продукции на 850 млн. долларов, рост составил 1,213%.

Что касается инвестиций, то, как отметил эксперт, подписание между азербайджанскими и китайскими компаниями различных документов на сумму более 820 млн. долларов в рамках Второго форума "Один пояс, один путь" в Пекине в апреле 2019 года стало хорошей иллюстрацией того, что существуют большие перспективы торгово-экономических связей между двумя странами.

"Современная транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана включает Бакинский грузовой терминал, торговый порт Алят, грузовой флот на Каспийском море, шесть международных аэропортов и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, введенную в эксплуатацию в 2017 году. Наличие такой развитой инфраструктуры продолжит в дальнейшем вносить свой вклад в железнодорожное соединение Европы с Азией, будучи самым коротким путем, и превращение Азербайджана в важный транспортный узел между коридорами Восток-Запад и Север-Юг", - подчеркнул Луи Чан.

Лейла Таривердиева