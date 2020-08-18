Азербайджанский проект буквально спас весь регион

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни большинства стран мира. И более всего негативное влияние сложившейся глобальной ситуации ощутили (что вполне естественно) страны с активной, действующей экономикой и широкой сетью международного сотрудничества.

В связи с закрытием границ и введением органический в торгово-экономических контактах, воздействие пандемии ощутила на себе в полной мере сфера транспортного обмена и логистики. Азербайджан не стал исключением. Однако, несмотря на возникшие трудности, наша страна и в этой ситуации продолжает оставаться важным перекрестком региона и делает все, чтобы выполнять функцию незаменимого транспортно-логистического хаба, которую взяла на себя реализацией крупных трансрегиональных проектов.

Касается это не в последнюю очередь и железных дорог страны.

Надо сказать, что минувший год и начало 2020-го были для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" достаточно плодотворными и эффективными с точки зрения расширения сотрудничества. Как уже отмечено выше, пандемия внесла определенные коррективы в намеченные планы, однако с первого дня карантинных мер в Азербайджане было принято решение не останавливать грузоперевозки. Поддержка международного сотрудничества в такой трудный момент еще более укрепила имидж нашей страны в качестве надежного партнера, способного решать вопросы при любой ситуации.

Статистика говорит сама за себя. В январе-июне текущего года по железной дороге было перевезено более 3 миллионов тонн грузов стоимостью более 1 миллиарда долларов. За отчетный период компанией ООО ADY Container было перевезено около 19 тысяч контейнеров (24 891 TEU), что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 33 процента транспортированных грузов пришлось на долю транзитных. И это при том, что уже с конца февраля мир начал постепенно закрываться.

ООО ADY Container - это дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", занимающаяся централизацией, хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров. Структура начала расширение сотрудничества, главным образом, со странами региона Дальнего Востока - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном и Индией с целью наращивания объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По данным Госкомтаможни, в январе-июне текущего года по железной дороге было перевезено более 3 миллионов тонн грузов стоимостью более 1 миллиарда долларов.

Железнодорожные перевозки превалируют и в структуре перевозчиков грузов по Евроазиатскому транспортному коридору (TRACECA). В первом полугодии АЖД из более чем 21 миллиона тонн грузов перевезено 6,5 миллиона тонн (30 процентов). При этом достигнут рост по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года на 3,9 процента. Рост продемонстрировал также морской транспорт (1,4 процента), а вот автомобильные грузоперевозки пережили серьезный спад (22,9 процентов), что объясняется ограничениями в сухопутном передвижении из-за пандемии COVID-19.

Озвученные Госкомстатом цифры - самый лучший ответ тем, кто в свое время пытался ставить под сомнение целесообразность железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и отказывался видеть перспективность этой транспортной артерии. Сегодня в сложных условиях глобальных ограничений БТК оказался настоящей "дорогой жизни" для многих партнеров, число которых за период пандемии только выросло. Доля транзитных грузов в общем объеме грузоперевозок Азербайджана - тому яркое свидетельство. Железнодорожные грузоперевозки наиболее безопасны в условиях пандемии, так как являются бесконтактными. Азербайджан предложил странам своего и сопредельных регионов то, чего не смог дать никто другой - возможность продолжать сотрудничать. Удобное географическое расположение страны, наработанный ею имидж надежного партнера и правильная инфраструктурная политика, проводимая руководством Азербайджана, стали составляющими успеха.

Важно, что БТК продолжает совершенствоваться и модернизироваться. В настоящее время на грузинском участке БТК идут завершающие работы по созданию пункта разгрузки крупнотоннажных контейнеров. Механизированный пункт в Карцахи оснащен краном грузоподъемностью 46 тонн. Здесь же оборудованы и противоснежные галереи. Ведутся инфраструктурные, пусконаладочные и прочие работы, идет тестирование установленных систем.

В целом, за первое полугодие объемы грузов, перевозимых по БТК, значительно возросли. Транзит не прерывался ни на один день.

Несмотря на разгар пандемии, в апреле через Азербайджан по БТК из Турции в Узбекистан проследовал 940-метровый поезд из 82 контейнеров. В июне ООО ADY Express начала транспортировку новых видов грузов по этому маршруту. Компания начала грузоперевозки из Турции в различные регионы Азербайджана. А в начале года огромный потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволил достичь соглашения с российским металлургическим гигантом "EВРАЗ Нижнетагильским металлургическим комбинатом" о транспортировке своей продукции в Турцию по БТК. Отметим, что с прошлого года азербайджанским железнодорожным коридором уже успешно пользуется другой гигант - Магнитогорский металлургический комбинат.

В целом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает осуществлять железнодорожные контейнерные перевозки по Среднему коридору в грузинские порты Поти и Батуми, а оттуда - по Черному морю в Европу или по коридору Баку-Тбилиси-Карс в Турцию и далее в Европу. Транспортировка грузов продолжается в Иран, Центральную Азию, Россию и Китай. Кстати, значительно вырос интерес к железнодорожному транзиту через Азербайджан у стран Центральной Азии, где считают необходимым ускорить процесс соединения транспортно-логистических узлов между этим и Каспийским регионом.

В заключение отметим, что недавно ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало работу по разработке Корпоративной стратегии до 2030 года. К этой работе привлечена одна из ведущих консалтинговых компаний мира - McKinsey & Company, с которой подписан соответствующий договор.

Лейла Таривердиева