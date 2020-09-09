ЦБА провел аукцион по размещению нот

На Бакинской фондовой бирже девятого сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов, со сроком обращения 28 дней, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе аукциона 15 инвесторами были представлены 26 заказов по цене 99,51 манат (6,26 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,51 маната (6,26 процента), а средневзвешенная цена - 99,51 маната (6,26 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 806,9 миллиона манатов.

Дата погашения - седьмое октября 2020 года.