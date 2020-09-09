Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Нидерландами на десятки миллионов долларов

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Нидерландами составили 55,6 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, передает Day.az.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Нидерланды за первые семь месяцев этого года составил 4,2 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 60,2 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Нидерланды на 93 процента сократили импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие страны в общем экспорте Азербайджана сократилось с 0,49 до 0,05 процента.

При этом импорт голландской продукции в Азербайджан в годовом исчислении сократился с 81,4 до 51,3 миллиона долларов США. Долевое участие Нидерланд в общем импорте Азербайджана сократилось с 0,97 до 0,87 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Нидерланд. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 42,5 и 57,5 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года - 7,5 и 92,5 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Нидерланды в общем товарообороте двух стран сократилась на 35 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Нидерландами за отчетный период осталось положительным и составило 36,2 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось отрицательным, составив 47,1 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.