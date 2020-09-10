Состоялось первое заседание Экономического совета Азербайджана - ВИДЕО
Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание Экономического совета Азербайджана, созданного указом Президента Азербайджана.
Как сообщили в четверг Day.Az в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены Совета - помощники Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и Натиг Амиров, помощники Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов и Халид Ахадов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов.
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