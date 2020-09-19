Азербайджан становится промышленным центром Южного Кавказа

После обретения независимости Азербайджан, как и во всех направлениях, добился значительных успехов в экономической сфере. Последовательные поручения Президента Ильхама Алиева по диверсификации экономики обеспечивают ее стабильность. Создание Сумгайытского химического промышленного парка указом главы государства № 548 от 21 декабря 2011 года позволило Сумгайыту стать вторым по величине промышленным центром не только в Азербайджане, но и во всем Южном Кавказе.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

Как отметил депутат, в 2019-2020 годах на территории парка была произведена продукция на сумму более миллиарда манатов, из которой около 33% составляет экспорт. "Это в свою очередь является наглядным примером особого значения Сумгайытского химического промышленного парка в экономике Азербайджана", - считает он.

Парламентарий заявил, что в настоящее время постоянная занятость около 6000 человек на предприятиях парка также способствует повышению благосостояния в социальной сфере.

"Учитывая, что основной целью экономической политики является удовлетворение внутреннего спроса за счет внутреннего производства, а также организация экспорта товаров, произведенных в Азербайджане и закрепление азербайджанского бренда на мировых рынках, в ближайшее время мы увидим положительные результаты предпринятых шагов", - полагает наш собеседник.

По его словам, участие Президента Ильхама Алиева в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте еще раз показывает, что это учебное заведение окажет особое влияние на обучение профессиональных кадров деятельности хозяйствующих субъектов наряду с изучением современных инновационных подходов.

"В то же время создание новых рабочих мест положительно отразится на условиях жизни граждан Азербайджана, поскольку молодое поколение освоит профессию и в будущем не будет испытывать трудности в поиске работы", - заключил Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов