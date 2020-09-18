У Кореи и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества

Дальнейшее сотрудничество Кореи и Азербайджана имеет большие перспективы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления агентства Заур Алиев.

Согласно информации, 17 сентября 2020 года состоялся вебинар в рамках проекта "2020 Корейская медицина", организованный посольством Республики Корея в Азербайджане.

Председатель правления агентства высоко оценил сотрудничество между Кореей и Азербайджаном.

"Сотрудничество в сфере здравоохранения вносит вклад в меры, принимаемые по защите людей от коронавируса. Здоровье граждан является фактором экономического развития страны", - сказал Алиев.

Посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг отметил в свою очередь, что сотрудничество в сфере медицинской промышленности откроет путь к развитию сотрудничества в других сферах.

Специалист Института развития корейской индустрии здравоохранения Юнг Сон Кю выступил на тему" Фармацевтическая и био-фармацевтическая промышленность в Корее".

Стороны обсудили на встрече вопросы, представляющие взаимный интерес, перспективы сотрудничества.

Отметим, что целью проведения вебинара было информирование о сфере медицинской промышленности Кореи, обсуждение вопросов внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Кореей и Азербайджаном в ряде областей.