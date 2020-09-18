У Кореи и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества
Дальнейшее сотрудничество Кореи и Азербайджана имеет большие перспективы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления агентства Заур Алиев.
Согласно информации, 17 сентября 2020 года состоялся вебинар в рамках проекта "2020 Корейская медицина", организованный посольством Республики Корея в Азербайджане.
Председатель правления агентства высоко оценил сотрудничество между Кореей и Азербайджаном.
"Сотрудничество в сфере здравоохранения вносит вклад в меры, принимаемые по защите людей от коронавируса. Здоровье граждан является фактором экономического развития страны", - сказал Алиев.
Посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг отметил в свою очередь, что сотрудничество в сфере медицинской промышленности откроет путь к развитию сотрудничества в других сферах.
Специалист Института развития корейской индустрии здравоохранения Юнг Сон Кю выступил на тему" Фармацевтическая и био-фармацевтическая промышленность в Корее".
Стороны обсудили на встрече вопросы, представляющие взаимный интерес, перспективы сотрудничества.
Отметим, что целью проведения вебинара было информирование о сфере медицинской промышленности Кореи, обсуждение вопросов внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Кореей и Азербайджаном в ряде областей.
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