Без Азербайджана проект "Север-Юг" был бы невозможен

На вопросы Day.Az отвечает российский эксперт, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Проект международного транспортного коридора, получивший название "Север-Юг", был согласован в 2000 году. Его основными участниками являлись Индия, Иран и Россия, подписавшие трехстороннее соглашение о создании полноценной транспортно-логистической системы, позволяющей перевозить любые категории грузов, а также обслуживать возрастающий пассажиропоток по маршруту Европа-Россия-Каспийское море-Иран-Индия.

Позднее отдельные аспекты первоначального плана были откорректированы. Роль Индии в строительстве коридора стала снижаться, так как объемы торговли между Индией и ЕС перестали расти в начале нынешнего столетия, поэтому интерес Дели к коридору "Север-Юг" к настоящему моменту практически исчез.

Зато увеличилось значение Азербайджана, поскольку благодаря своему географическому положению и серьезным инвестициям в транспортные сети, этот путь стал наиболее привлекателен для перевозки грузов между странами СНГ и Восточной Европы, с одной стороны, и Ираном, а также странами Южной Азии, с другой.

Реализация такого масштабного проекта без Азербайджана в качестве транзитного государства, обладающего всеми возможностями для перевозки и обработки грузов, была бы невозможна.

В 2005 году Баку присоединился к проекту в качестве полноправного участника. Именно поэтому коридор "Север-Юг" примерно 15-20 лет назад поднял сотрудничество Азербайджана и России в сфере транспортно-логистического взаимодействия на качественно новый уровень.

Уже к 2005 году Россия создала на своей территории необходимую инфраструктуру, модернизировала сотни километров железных дорог, построила новый порт Оля в Астраханской области и углубила морской канал, соединяющий этот порт с Каспием. Портовые терминалы были построены в Иране (на каспийском побережье, порт Энзели, и на побережье Персидского залива, порт Бендер-Аббас), а также в Азербайджане.

Первые грузы по коридору "Север-Юг" стали перевозиться уже в 2002 году, и их значительная часть следовала по территории Азербайджана через сеть его автомобильных дорог, а также через морской порт Баку.

На этапе реализации проекта проявились трудности, типичные как для двустороннего сотрудничества России и Азербайджана, так и для более широкого международного контекста. На начальном этапе реализации проекта "Север-Юг" Россия ошибочно сделала акцент на перевозку грузов исключительно морским транспортом, а не на диверсификации маршрутов за счет западного сухопутного (через Азербайджан) или восточного сухопутного (через Казахстан и Туркменистан).

Поскольку наиболее привлекательные и прибыльные для перевозки грузы сегодня - это 20- и 40-футовые контейнеры, то перегрузка их на корабли, а затем обратно на железнодорожные платформы, делала перевозки по Каспийскому морю более долгими и зачастую слишком долгими. Решение проблемы было найдено в привлечении к проекту Азербайджана, и сегодня этот шаг обеспечил сохранение всего проекта коридора "Север-Юг" как реально действующего. Развитие национальной сети шоссейных и железных дорог, обслуживающих транзитную торговлю России и ЕС с Индией - важнейший вклад Азербайджана в евразийскую архитектуру транспортных перевозок.

В начале века никто не мог предвидеть масштабы ухудшения отношений двух участников проекта (России и Ирана) с другими членами международного сообщества. Против Москвы и Тегерана действуют масштабные санкции, что сдерживает их экономический рост, а также снижает роль в мировой торговле. Но торговля между Россией и Ираном стала расти заметными темпами, и потенциал Азербайджана как транзитного государства оказался востребован его северным и южным соседями.

Сегодня коридор "Север-Юг" работает преимущественно на участке Иран-Азербайджан-Россия, поэтому его изначальный потенциал используется явно недостаточно. При этом он идеально подходит для обслуживания возрастающих экономических связей между Азербайджаном и Россией. Отметим, что по итогам 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил свыше трех миллиардов долларов, что на 18,5% превышает показатели за 2018 год. Имеющиеся мощности для перевозки грузов позволяют нарастить этот объем в несколько раз без крупных дополнительных инвестиций.

Но забывать о транспортном коридоре "Север-Юг" пока рано. Это очень хороший проект с точки зрения преимуществ для быстрой и дешевой доставки контейнеров и некоторых других видов грузов между Южной Азией и Европой. Он, безусловно, станет вновь актуальным, лишь только наступит улучшение в политических и торгово-экономических отношениях ЕС с его восточными партнерами: Россией, Ираном и Индией.

Лейла Таривердиева