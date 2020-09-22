Азербайджано-иранский промышленный парк будет способствовать развитию региона

Создание совместного азербайджано-иранского промышленного парка приведет к промышленному развитию региона.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор компании "Промышленные парки" иранской провинции Ардебиль Мохаммад Ахли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, совместный промышленный парк между Азербайджаном и Ираном будет создан в нулевой точке границы между двумя странами и в поселке Тазакенд Парсабадского района Ирана.

Ахли сказал, что создание совместного промышленного парка откроет новую страницу в развитии отношений между Азербайджаном и Ираном.

"Использование пограничного положения провинции Ардебиль может сыграть важную роль в увеличении экспорта в соседние страны. Во время визита в регион заместителя министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, исполнительного директора Организации малых промышленных и промышленных парков Ирана Мохсена Салехи было определено местоположение парка", - добавил директор компании.

Он отметил, что губернатор Парсабадского района Ирана направит план территории в Организацию малых промышленных и промышленных парков Ирана.

Ахли добавил, что создание приграничного парка приведет к развитию и увеличению занятости в приграничных районах. С созданием совместного приграничного парка будут созданы условия для участия местных и иностранных инвесторов в провинции Ардебиль.