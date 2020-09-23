С 1 июля 2017 года бренд "Yerli Souvenirs" представляет свою продукцию в разных уголках Старого города. Основное предназначение бренда - производство изделий с изображением национальных элементов Азербайджана. "Yerli Souvenirs" - это широкий ассортимент, квалифицированный сервис и приемлемые цены. В магазинах можно найти не только одежду, но и предметы интерьера - броши, чашки, подушки, магниты и т.д. Бренд продолжает расширять коллекцию одежды, для чего приглашаются профессиональные дизайнеры.

С этого года известный азербайджанский дизайнер Гюльнара Халилова начинает сотрудничество с брендом "Yerli Souvenirs". Г. Халилова руководит Центром национальной одежды Азербайджана, кандидат искусствоведения, модельер, художник театра и кино. Она также возглавляет Комиссию по социальным вопросам в Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Мэтр моды удостоена множества международных наград, ее работы представлены на различных неделях моды, фестивалях и проектах. Кроме того, она является автором нескольких книг и каталогов, посвященных истории нашей национальной одежды.

Адрес "Yerli Souvenirs" :

Ичеришехер, Дворец бакинских ханов, Дворец Ширваншахов.

Тел: +994504700408