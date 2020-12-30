Азербайджанская община о значении ТАР для итальянской экономики

На итальянском новостном портале www.economymagazine.it опубликована статья под названием "Начало эксплуатации азербайджанского газопровода открывает новые возможности для итальянской экономики".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в интервью новостному порталу вице-президент азербайджанской общины в Италии, инвестор "Accelera hub", бизнес-акселератор "Igi Investimenti Group" Туран Садиги прокомментировал сдачу в эксплуатацию Транс-Адриатического газопровода (TAP). Он отметил, что Италия является стратегическим партнером для Азербайджана, а изучение возможностей, связанных с ТАР, с точки зрения как портового сектора, так и потребительских цен, еще впереди.

Подчеркивается, что эксплуатация ТАР будет способствовать снижению рыночных цен в Европе.

T.Садиги констатировал, что в геополитическом отношении сценарий меняется, не исключено, что произошедший недавно конфликт будет расценен как результат действий желающих во что бы то ни стало задержать эксплуатацию трубопровода. "Первоначальный эффект - уменьшение разницы между мировыми и европейскими торговыми ценами", - сказал предприниматель.

"Accelera hub" планирует создать временную группу функционирующих в Италии средних компаний. "Проект, именуемый Акеменидой, будет обслуживать в основном промышленные районы, находящиеся в центральной части Италии", - отметил T.Садиги.

Более подробно с интервью можно ознакомиться на следующем линке:

https://www.economymagazine.it/news/2020/12/23/news/lavvio-delloperativita-del-gasdotto-dallazerbaijan-apre-nuovo-frontiere-per-leconomia-italiana-26594/