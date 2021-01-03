«Южный газовый коридор» станет гарантом спроса на азербайджанский газ

"Южный газовый коридор", по которому каспийский газ будет поставляться в Европу через территорию Турции, превратит Азербайджан и Турцию в стратегический энергетический коридор, сказал Trend специалист по международным торговым операциям в Турции Мурат Акан, передает Day.Az.

"Природный газ переживает свой "золотой век", потому что он приобрел геополитическое значение и стал постоянным элементом международной политики. Государства, обладающие запасами энергоресурсов и энергетическими коридорами, имеют наибольшее влияние в глобальной политике 21 века. Спрос на природный газ растет день ото дня, особенно в Европе", - сказал он.

По словам Акана, "Южный газовый коридор" укрепит региональную стабильность: "Коридор, который пройдет через Азербайджан, Турцию, Грецию, Италию, усилит экономическое, политическое и геостратегическое сотрудничество".

"Это первый проект по транспортировке газа из региона Каспийского моря в Европу. "Южный газовый коридор" обеспечит энергетическую безопасность Европы и станет гарантом спроса на азербайджанский газ. Это единственный проект, призванный обеспечить энергетическую диверсификацию в Европе. Этот исторический проект еще больше укрепит стратегические позиции Азербайджана и Турции в Европе. Начало коммерческой поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является последним сегментом "Южного газового коридора", - величайшее достижение Азербайджана и Турции. Этот проект приведет к дальнейшему развитию коммерческого и культурного сотрудничества между двумя странами", - сказал он.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадртатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.