Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сотни миллионов долларов

В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 377,42 миллионов долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также ООО "Azəripək".

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-ноябре 2020 года: