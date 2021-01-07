Новые цены на топливо в Азербайджане

С 5 января в Азербайджане изменились тарифы на бензин и дизельное топливо.

На заседании Тарифного совета в понедельник розничная цена бензина АИ-92 была установлена ​​в размере 1 маната за литр, а розничная цена дизельного топлива - 0,8 маната за литр. В сообщении пресс-службы Тарифного (ценового) совета отмечено, что учитывая ущерб окружающей среде от использования дизельного топлива, разница в ценах была уменьшена с целью перехода к большему потреблению бензина.

Тарифы выросли не только в Азербайджане. Во многих странах этот процесс начался еще в 2020 году. Например, в Украине в ноябре-декабре прошлого года цены на топливо выросли на 4%. В России перед Новым годом бензин АИ-95 подорожал на 7%. С конца прошлого года эта тенденция захватила уже и Европу. В ноябре-декабре цены на дизельное топливо там выросли на 29%.

Наша страна является интегрированным членом международного сообщества, поэтому происходящие изменения не обходят ее стороной. По данным Международного энергетического агентства, средняя цена на бензин в мире в 2019 году составляла 0,91 доллара за литр, тогда как на конец декабря 2020 года она составляла уже 1,04 доллара (1,77 маната), что составляет 14 долларов США за литр. Для примера: если в марте 2020 года цена на бензин в Турции упала до 5,5 лиры за литр, то сейчас она составляет около 7,2 лиры (1,66 маната) - рост на 32%.

Но даже после изменения тарифов розничная цена на бензин АИ-92 в Азербайджане остается более низкой, чем в большинстве соседних стран и стран СНГ. Например, цена одного литра бензина составляет 1,72 маната в Украине, 1,14 маната - в Беларуси, 1,12 маната - в Грузии. В России средняя розничная цена бензина АИ-92 за литр - 1,0 манат, то есть такая же, как в Азербайджане. Цена на дизельное топливо в Турции составляет 1,44 маната за литр, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната за литр, в Грузии - 1,15 маната. И так далее.

Как утверждают экономисты, подорожание бензина АИ-92 не вызовет значительного роста цен на потребительском рынке, так как он в основном используется в личных автомобилях. Не ожидается также, что оно окажет серьезное влияние на семейный бюджет граждан.

Между тем, несмотря на достаточно небольшое повышение тарифов, государство берет на себя погашение возникающих издержек. В частности, предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками, будут выплачиваться компенсации. Данная мера направлена на нейтрализацию влияния роста цен на дизельное топливо. Механизм компенсации пока находится на стадии разработки и станет известен до конца января. Компенсации от государства перевозчикам позволят предотвратить изменения тарифов на проезд в общественном транспорте, что крайне важно для семейного бюджета.

Определенные выплаты предусмотрены и в сфере сельского хозяйства, где, как известно, широко используется дизельное топливо. Размер субсидий, выплачиваемых аграриям, будет пересмотрен с учетом повышения тарифов.

Соответствующие меры предусмотрены с целью исключить или минимизировать влияние изменений топливных тарифов и на другие сферы, в частности, на потребительские цены. Хотя доходы населения за последние годы в немалой степени возросли, этот вопрос остается очень важным для рядового потребителя. Не секрет, что изменение цен на бензин, как правило, в конечном итоге влечет за собой цепочку подорожаний и заканчивается изменением недобросовестными предпринимателями ценников на полках магазинов. В нынешнем случае, по мнению экономистов, повышение тарифов не столь значительно и объективно не должно серьезно сказаться на потребительских ценах и прочих моментах. Тем не менее, чтобы этого не произошло, государство обещает принять меры для предотвращения злоупотреблений тарифным регулированием и необоснованного повышения цен. Хочется надеяться, что к нарушителям будут приниматься жесткие меры и ситуация будет находиться под постоянным контролем.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Конечно же, в ситуации, когда в странах, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана, меняется конъюнктура цен на важнейшие товарные группы и услуги, это, безусловно, влияет и на наш внутренний рынок. Поэтому, повышение тарифов на бензин и дизельное топливо было достаточно предсказуемым решением.

Повышение тарифов на услуги и товары естественных монополий всегда сказывается на индексе цен и на показателях инфляции. В этом контексте решение Тарифного совета повлияет в определенном смысле на ценообразование в стране. Однако контроль со стороны государства может остановить возможное негативное развитие процессов.

Соответствующим государственным структурам, общественным организациям, на мой взгляд, необходимо в интенсивном формате перейти к мониторингу и регулированию ситуации на внутреннем потребительском рынке с тем, чтобы недобросовестные предприниматели не получали бы дополнительных возможностей для взвинчивания цен на товары и услуги. Наряду с этим очень важным, считаю, является своевременный и эффективный контроль за качеством товаров и услуг, потому что сохранение стабильных цен не должно ни в коем случае реализовываться в ущерб качеству. Качество продукции на потребительском рынке - это вопрос продовольственной, экономической и в целом национальной безопасности.

Очень уместным было бы также усиление роли государства в плане формирования цен. На мой взгляд, было бы целесообразным ввести государственное регулирование цен по приоритетным товарным группам. Это позволило бы существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. Кроме того, по таким важным товарам, как продукция топливно-энергетического комплекса, стоило бы перейти к эффективным механизмам с точки зрения фискальной нагрузки и перевести большую часть этой нагрузки на экспортные товары и экспортные пошлины, одновременно смягчив фискальный груз на акцизы и продукцию, направляющуюся на внутренний рынок.

Эти механизмы могли бы быть полезны с точки зрения как борьбы с инфляционными всплесками, так и в плане достижения других макроэкономических целей".

Возвращаясь к общественному транспорту, отметим, что повышение тарифов на дизельное топливо не приговор. В рамках партнерства государства и частного сектора будут созданы возможности для расширения использования альтернативных видов топлива.

У столичных перевозчиков уже имеется подобный опыт. В прошлом году в Азербайджан Xaliq Faiqoglu завез в Баку свой первый экологически чистый автобус İsuzu Citiport CNG, отвечающий требованиям стандарта EURO-6. Автобус работает на сжиженном газе. ООО "BakuBus" уже эксплуатирует более 600 экологичных автобусов. Переход на экологически чистое топливо постепенно осуществляют и другие пассажироперевозчики. В течение 2020 года парк обходящихся без дизельного топлива автобусов на улицах столицы вырос на 300 единиц. Эти транспортные средства не загрязняют воздух и способствуют улучшению экологического фона многомиллионного мегаполиса. По информации БТА, с 2022 года планируется эксплуатировать в качестве общественного транспорта в азербайджанской столице лишь автобусы, работающие на сжиженном газе или с гибридными двигателями. То есть со следующего года общественный транспорт Баку полностью откажется от бензина и дизеля.

Кстати, в соседней Турции уже несколько лет в муниципальных автобусах в крупных городах страны используется энергия биотоплива и природного газа. В настоящее время изучаются возможности производства отечественных автомобилей, работающих на возобновляемой энергии.

В 2018 году SOCAR Petroleum приступила к розничной торговле сжатым природным газом (Compressed Natural Gas, CNG) в Азербайджане. Первый пункт заправки CNG был открыт на начальной точке автодороги Баку-Говсан, вблизи офиса ООО "BakuBus". Следует отметить, что, в отличие от традиционных видов топлива, CNG производится на основе природного газа, а не нефти. Оно безопасно с экологической точки зрения и более выгодно по цене. По расчетам специалистов, использование CNG позволяет сэкономить 600 манатов на каждые 10 000 километров. Это огромная экономия для компаний с большим автопарком. И транспортные компании, своевременно отдавшие предпочтение экологически чистому топливу, сегодня окажутся в выигрыше.

Природный газ в качестве моторного топлива экологичен, экономичен и безопасен. Кстати, к нему сегодня в мире все больше прибегают и грузоперевозчики. Как можно узнать из зарубежных медиа, многие предприятия выбирают в качестве топлива для своих грузовиков природный газ. Некоторые из соображений экологического характера, другие видят в этом экономию: стоимость газа ниже традиционных видов топлива, а износ двигателя при его использовании снижается.

Одним словом, альтернатива есть. Не исключено, что вслед за общественным транспортом на газ из соображений если не спасения экологии, то хотя бы экономии в Азербайджане перейдут грузоперевозчики. Это обезопасит предпринимателей от потерь в подобных случаях в дальнейшем.

Мировой рынок нестабилен и никто не знает, когда его снова заштормит.

Лейла Таривердиева