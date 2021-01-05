В Азербайджане наряду с изменением цен на топливо государство также усиливает меры соцзащиты

Согласно решению Тарифного совета, с сегодняшнего дня цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо изменились. Однако параллельно с этим государство принимает превентивные меры, чтобы не допустить резкого роста цен в стране.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат напомнил, что для предотвращения роста цен на проезд в общественном транспорте компаниям, работающим в этом секторе, будет оказана помощь.

"Чтобы пресечь повышение цен на себестоимость сельскохозяйственной продукции, будут пересмотрены размеры субсидий, предоставляемые государством в этой сфере. С другой стороны, не стоит забывать, что параллельно повышены размеры пособий и пенсий, которые получают малообеспеченные слои населения. То есть, наряду с повышением цен на топливо, государство также усиливает меры социальной защиты. Также следует отметить, что в 2020 году предприняты важные шаги в данном направлении. Например, ежемесячное пособие для семей шехидов увеличено с 300 до 500 манатов, президентская пенсия для Национальных героев Азербайджана увеличена с 1500 до 1800 манатов. Размер пособий, назначаемых за инвалидность, увеличен на 40 процентов, а перечень работы в данном направлении постоянно расширяется. Считаю, что рост цен на топливо не скажется на большинстве семей. Поступления в государственный бюджет от этого повышения позволят усилить меры социальной защиты", - подчеркнул Азер Бадамов.

Депутат также отметил, что, принимая такое решение, анализируется ситуация в регионе и мире, сопоставляются соответствующие экономические показатели.

"Считаю, что это решение вовремя и правильно принято в контексте защиты внутреннего рынка. В 2020 году в мире цены на бензин увеличились на 14 процентов. В последний раз цена на бензин в Азербайджане пересматривалась в 2017, а на дизельное топливо - в далеком 2013 году. Рост и без того высоких цен на бензин и дизтопливо в соседних странах участил случаи незаконного вывоза этой продукции из страны. Через определенное время это могло вызвать в стране определенную нехватку. С этой точки зрения, решение Тарифного совета можно понять", - добавил Азер Бадамов.