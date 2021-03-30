На дороге Гала-Пираллахи построен надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило на 3,6-километре дороги Гала-Пираллахи надземный пешеходный переход.

Как сообщили Day.Az в ГААДА, по обеим сторонам участка указанной дороги расположены жилые дома.

Отметим, что длина надземного пешеходного перехода составляет 76,7 метра, а внутренняя высота - три метра.

"Надземный пешеходный переход, отвечающий современным стандартам, оборудован двумя лифтами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, он построен в соответствии с нормами, инструкциями и государственными стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, охрану окружающей среды, а также в соответствии с требованиями пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году на автомобильных дорогах Азербайджана, включая Баку, были построены и сданы в эксплуатацию девять надземных пешеходных переходов.