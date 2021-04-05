В Азербайджане введут в обращение памятные денежные купюры в связи с Отечественной войной

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует ввести в обращение памятные денежные купюры в связи с Отечественной войной.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что находящиеся в обороте национальные денежные знаки были введены в оборот в 2006 году после деноминации, проведенной в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2005 года "Об изменении номинальной стоимости (деноминации) денежных купюр в Азербайджанской Республике".

Эта концепция в течение 15 лет сохраняет свою актуальность с учетом темы, эстетики и степени защиты.

Наряду с этим, с учетом международного опыта для повышения степени защиты денежных купюр на основании соответствующего решения Комитета по денежной реформе проводится обновление их дизайна и элементов защиты.