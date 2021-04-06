В Азербайджане можно будет оплачивать проезд любыми бесконтактными картами

Инфраструктура, создаваемая в транспортной системе Азербайджана, позволит в дальнейшем оплачивать проезд всеми бесконтактными способами.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем выступлении на международном мероприятии "Baku Transit Forum 2021 Smart City" сказал заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Эльмир Хабибуллаев.

По его словам, расширяется работа, осуществляемая в настоящее время по применению системы бесконтактных платежей в электропоездах Баку-Сумгайыт: "На станциях уже установлены валидаторы и создаваемая инфраструктура позволит оплачивать проезд с любой бесконтактной карты. В настоящее время проводятся соответствующие тесты. Наша главная цель - создать экосистему в этом направлении, то есть, сделать так, чтобы оплачивать проезд можно было различными способами".