«Moody's» улучшил прогноз по рейтингу Азербайджана

Компания "Moody's Investors Service" ("Moody's") подтвердила долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне "Ва2".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, "Moody's" повысил указанные рейтинги страны со "стабильного" на "позитивный".

Позитивный прогноз отражает оценку "Moody`s" того, что управление и, в частности, эффективность политики улучшается, что может повысить устойчивость кредитного профиля правительства.

"В частности, усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед возможными потрясениями, в то время как дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных средств позволит осуществлять контрциклические расходы и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства", - говорится в сообщении.

Подтверждение рейтинга показывает кредитную силу Азербайджана, а также относительную внутреннюю политическую стабильность, которая поддерживает реализацию нефтегазовых проектов.