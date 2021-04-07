Приложение XalqOnline уже в App Store и Google Play Market (R)

Успешно сдав в эксплуатацию первую отечественную систему мобильного банкинга, обслуживающую физических и юридических лиц в рамках единой платформы, Халг Банк представил мобильную версию приложения для устройств на основе операционной системы İOS. Скачать XalqOnline для İOS можно бесплатно здесь: https://apple.co/3myf1cf (для Андроид: https://bit.ly/39MSsuw).

XalqOnline позволяет клиенту без посещения банка в режиме реального времени управлять личными и корпоративными счетами с мобильного телефона и совершать различные банковские операции.

Мобильное приложение с гибким пользовательским профилем, управляемый широким диапазоном настроек и фильтров, приятным, современным дизайном и "темным" режимом очень практичен и удобен в пользовании. Уже сейчас пользователи приложения могут оплачивать услуги коммунальных служб и связи, создавая платежные шаблоны производить денежные переводы на карточные, внутренние и зарубежные счета, совершать валютные операции, загружать детальную информацию и выписки по счетам, кредитам и вкладам, а также получать графическую динамику по всем операциям. Пользователи получают возможность совершать платежи посредством созданных в приложении шаблонов, а для периодических платежей доступен автоматический режим. Операции в XalqOnline совершаются по выгодному тарифу. Приложение предоставляет навигацию по сети филиалов и банкоматов, актуальные курсы валют и валютный калькулятор.

Являясь продолжением системы интернет-банкинга XalqOnline, мобильное приложение поддерживает все преимущества старшей платформы, в числе которых широкий функционал, высокая скорость, гибкие операции, выгодные условия, приятный и простой в понимании интерфейс.

Подробная информация в Информационной службе 138 или на сайтах: www.xalqonline.az / www.xalqbank.az.