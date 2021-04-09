«Дом МСБ» будет оказывать услуги предпринимателям Евлаха

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана восьмого апреля провело презентацию Евлахского "Дома МСБ" для предпринимателей Аранского экономического района, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров подчеркнул, что развитие микро-, малого и среднего предпринимательства, повышение их роли и конкурентоспособности в экономике Азербайджана являются одним из экономических приоритетов. Также он отметил важность создания Агентства МСБ для реализации стратегических целей в этой области.

В свою очередь, глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев подчеркнул, что "Дом МСБ" облегчит деятельность предпринимателей Евлаха и близлежащих районов, будет способствовать стимулированию развития малого и среднего бизнеса.

Как отметил на презентации председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, "Дома МСБ" - это единое пространство, где субъектам бизнеса оперативно оказываются необходимые услуги в формате государство - бизнес (G2B) и бизнес - бизнес (B2B). В Евлахском "Доме МСБ" 16 государственных и частных структур будут оказывать предпринимателям более 200 услуг. Для этого в нем созданы все необходимые условия, в том числе онлайн-очередь.

Мамедов добавил, что для расширения своих знаний и навыков предприниматели Евлаха и Аранского экономического района могут воспользоваться бесплатными услугами Центра развития МСБ при "Доме МСБ".