ВВП Азербайджана вырастет в 2021 году

Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году ВВП Азербайджана вырастет на 0,2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Международного Валютного Фонда "Regional Economic Outlook" по Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Цифра остается неизменной по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре прошлого года. В 2022 году также ожидается рост на 0,2%. МВФ заявляет, что сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ окажет слабое негативное влияние на экономическую активность в Азербайджане.