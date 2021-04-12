https://news.day.az/economy/1333250.html ВВП Азербайджана вырастет в 2021 году - ПРОГНОЗ МВФ
ВВП Азербайджана вырастет в 2021 году - ПРОГНОЗ МВФ
Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году ВВП Азербайджана вырастет на 0,2%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Международного Валютного Фонда "Regional Economic Outlook" по Ближнему Востоку и Центральной Азии.
Цифра остается неизменной по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре прошлого года. В 2022 году также ожидается рост на 0,2%. МВФ заявляет, что сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ окажет слабое негативное влияние на экономическую активность в Азербайджане.
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