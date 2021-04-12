Азербайджано-российскую границу станет легче пересекать

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на таможенном посту "Ханоба" на границе с Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на ГТК.

Мехтиев, в частности, ознакомился с ходом работ в зоне таможенного контроля и в административном здании, с ситуацией по выполнению соответствующих поручений, побеседовал со специалистами, дал необходимые рекомендации.

Строительные работы на таможенном посту проводятся в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2020 года.

После завершения работ увеличится пропускная способность таможенного поста "Ханоба", на нем будет установлено самое современное оборудование. Кроме того, его модернизация способствует ускорению грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг", упрощению процедуры пересечения границы, расширению транзитных возможностей Азербайджана, устранению очередей на границе с Россией.