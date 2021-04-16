https://news.day.az/economy/1334673.html В Азербайджане подешевели некоторые продукты
На другие продукты питания существенных изменений не произошло.
В Азербайджане подешевели некоторые продукты
В марте 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия по сравнению с мартом предыдущего года составил 104,8%, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
Отмечается, что в марте по сравнению с предыдущим месяцем подешевели яйца и огурцы.
На другие продукты питания существенных изменений не произошло.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, а по сравнению с мартом предыдущего года - 103,7%.
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