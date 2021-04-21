https://news.day.az/economy/1336018.html Обнародован объем банковских вкладов населения Азербайджана
Обнародован объем банковских вкладов населения Азербайджана
На 1 апреля текущего года объем вкладов населения Азербайджана в банках страны составил 8 147,5 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), банковские вклады населения за последний месяц сократились на 2,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1,3%.
Отметим, по сравнению с началом года этот показатель снизился на 0,4%.
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