Обнародован объем банковских вкладов населения Азербайджана

На 1 апреля текущего года объем вкладов населения Азербайджана в банках страны составил 8 147,5 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), банковские вклады населения за последний месяц сократились на 2,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1,3%.

Отметим, по сравнению с началом года этот показатель снизился на 0,4%.