https://news.day.az/economy/1336125.html Эрдоган ратифицировал энергетическое соглашение с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал энергетическое соглашение с Азербайджаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Resmi Gazete.
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