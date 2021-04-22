Эрдоган ратифицировал энергетическое соглашение с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Resmi Gazete.

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